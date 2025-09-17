Yasemin Özilhan'ı Türkiye Yasemin Ergene olarak tanıdı. Rol aldığı 'Doktorlar' dizisinin çekim mekanı olan hastanede, aşkı yakaladı.
Hastanenin sahibi olan Özilhan Ailesi'nin veliahdı İzzet Özilhan ile evlendi. İki kız çocuğu dünyaya getirdi.
Bu sırada kılığı kıyafeti değişmeye başladı. Dünyaca ünlü markaların Türkiye temsilcisi haline geldi. Çantaları ayakkabıları yüzbinlerce lira değerindeydi. Ancak Yasemin'in peri masalı 14 yılda bitti. Ünlü çift 3 Eylül'de tek celsede boşandı.
SOYADINI DEĞİŞTİRDİ
Sürecin tamamen anlaşmalı olarak gerçekleştiğini ifade eden Yasemin Özilhan eski soyadı olan Ergene'ye döndü. Kendini sosyal medyadaki tanıtımlara verdi.
Ünlü oyuncu geçen günlerde ise soluğu Çekya'nın başkenti Prag'da aldı.
Yasemin Ergene'ye arkadaşı Fulya Birdal İncekara eşlik etti. Ergene önceki gün de Prag sokaklarında verdiği pozlarını Instagram'da paylaştı.