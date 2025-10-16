

Yasemin Ergene rol aldığı 'Doktorlar' dizisinin çekim mekanı olan hastanede, aşkı yakaladı. Hastanenin sahibi olan Özilhan Ailesi'nin veliahdı İzzet Özilhan ile evlendi. İki kız çocuğu dünyaya getirdi. Bu sırada kılığı kıyafeti değişmeye başladı. Dünyaca ünlü markaların Türkiye temsilcisi haline geldi. Çantaları ayakkabıları yüzbinlerce lira değerindeydi. Ancak Yasemin'in peri masalı 14 yılda bitti. Ünlü çift 3 Eylül'de tek celsede boşandı.

BOŞANMA SONRASI İLK AŞK DEDİKODUSU

Tarafların boşanmasının ardından gündeme gelen ilk aşk dedikodusu Yasemin Ergene tarafından yaşandı. Ergene'nin estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran'a gönlünü kaptırdığı konuşulmuştu.

İzzet Özilhan da önceki akşam Bebek'te bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenirken objektiflere yansıdı. Görüntüler, ünlü iş insanının yeni hayatına hızlı bir başlangıç yaptığı yönünde yorumlandı.