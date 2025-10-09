Yasemin Ergene rol aldığı 'Doktorlar' dizisinin çekim mekanı olan hastanede, aşkı yakaladı. Hastanenin sahibi olan Özilhan Ailesi'nin veliahdı İzzet Özilhan ile evlendi. İki kız çocuğu dünyaya getirdi. Bu sırada kılığı kıyafeti değişmeye başladı. Dünyaca ünlü markaların Türkiye temsilcisi haline geldi. Çantaları ayakkabıları yüzbinlerce lira değerindeydi. Ancak Yasemin'in peri masalı 14 yılda bitti. Ünlü çift 3 Eylül'de tek celsede boşandı.

Yasemin Ergene ile ilgili bugün bomba bir iddia ortaya atıldı. Ergene'nin gönlünü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran'a kaptırdığı öne sürüldü.

Ergene, 2006'da yayın hayatına başlayan ve 2011'de final yapan 'Doktorlar' dizisinde 'Doktor Ela' karakterini canlandırmıştı.