Olay, dün saat 10.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi’nde meydana geldi. Sabah kahvaltı yaptığı işletmeden ayrılan Fevzi Köksal, bir süre sonra geri döndü.

BÖREK ALACAKTI

Bu sırada börek almak için iş yerine gelen eski kız arkadaşı Yasemin Bulut’u tabancayla başından vurdu. Köksal, ardından dışarı çıkarak silahı kendi başına doğrultup tetiği çekti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Yasemin Bulut’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fevzi Köksal da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli olduğu ve Ankara’da yaşadığı belirtilen Köksal’ın, Bursa’ya gelip söz konusu işletmede kahvaltı yaptıktan sonra ayrıldığı, eski kız arkadaşı Bulut’un börek almaya geldiğini görünce peşinden geri dönerek olayın yaşandığı anlarda kısa süreli bir tartışma çıktığı aktarıldı. Nakliyecilik yapan Köksal’ın herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığı öğrenildi.

Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Yasemin Bulut’un Samsun’da, Fevzi Köksal’ın ise Ankara’da toprağa verileceği bildirildi.