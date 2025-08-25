Bismil-Batman karayolundaki bir kum ocağında polise gelen ihbar üzerine iki yıl önce yapılan kazıda cesedi bulunan 32 yaşındaki 4 çocuk annesi Yasemin Demir cinayetiyle ilgili dava Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Genç kadının babası, iki kardeşi, eşi, eşinin kız kardeşi ve yeğeni tarafından aile meclisi kararıyla töre saikiyle öldürüldüğü iddiasıyla ilgili 2’si tutuklu 6 sanık hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında, genç kadının kaybolduktan sonra eşi tarafından polise kayıp başvurusu yapıldığını, ancak kayıp olduğu iki yıl içinde polise kadının öldürüldüğüne dair üç ayrı ihbar yapıldığına vurgu yaptı. İlk ihbarda kadının kocası Rüstem Demir’in kendi kız kardeşiyle cinsel ilişki yaşarken eşi Yasemin’in bunu gördüğü için eşini öldürdüğü bildirildi. Savcı mütalaasında, polise giden başka bir ihbarda ise Yasemin’in “fuhuş” yaptığı iddiasıyla ailesi tarafından öldürüldüğüne dikkat çekti. Bir başta ihbarda ise babasının amcasını yıllar önce öldürdüğüne tanık olduğu için öldürüldüğü ileri sürüldü. Kayıp kadının akıbetinin araştırılırken görümcesi Mensure Demir vicdan azabı duyarak polise itirafta bulundu.

TUZAĞA DÜŞÜRÜP ÖLDÜRDÜLER, ÇUKURA GÖMDÜLER

Görümce ifadesinde, “Yasemin öldürülmeden bir hafta önce evimize geldi. Babası, iki ağabeyi ve eşinin kendisini öldüreceğini bana anlattı. Babası ve iki ağabeyinin yıllar önce amcasını öldürdüklerini bildiğini ve bu durumu polise ihbar edeceğinden korkan babası ve kardeşlerinin kendisini ortadan kaldıracağını söyledi. Ben de bildiklerini polise anlatmasını, hatta kardeşimden boşanabileceğini söyledim. Sonra kardeşim bana, ‘Siz birlikte iş mi tutuyorsunuz, o cinayetten bahsederseniz hepimizi öldürürler’ diyerek bana kızdı. Sonra Yasemin’in eşini aldattığı cezaevindeki ağabeyine iletildi. Öldürülmesi talimatı gelince Yasemin’i aramamı istediler. Bende onu arayıp cezaevinden çıkacak ağabeyi için kutlama yapacağımızı söyleyip çağırdım. Yasemin’in ellerini bağladılar. Eşi araçtan indirdi, sonrasında bir şarjör sesi duydum. Öldürüp çukura gömdüler” dedi.

"ERKEKLİK DUYGULARIMLA OYNADI, BEN DE ÖLDÜRDÜM"

Yasemin’in görümcesinin itirafından sonra kadının eşi Rüstem cinayeti itiraf etti. Eşiyle 17 yıllık evli ve 4 çocukları olduğunu belirterek, “Beni aldattığı için öldürdüm. Gömdüğüm yeri size göstereceğim. Gece vakti sürekli telefonuna mesajlar geliyor ve bunu benden gizliyordu. Alkolün etkisiyle kendimi kaybettim ve 6 el ateş ederek öldürdüm. Yakındaki toprak birikintileriyle üzerini kapattım. Sonra da eve gelerek çevreye inandırıcı olmak için eşimi ablam ve yeğenimle aramaya çıktık. Erkeklik duygularımla oynayıp beni aldattığı için öldürdüm, ama pişmanım” dedi.

"KIZIMIN GÖRÜMCESİ BİZE İFTİRA ATIYOR"

Duruşmada ifadesi alınan Yasemin’in babası Kazım Demir, kızının ölüm emrini vermediğini belirterek, “Kızımın kötü yola düştüğüne dair bilgim yoktur. Öz kızımın ölümüne onay vermem mümkün değildir. Kızıma iftira atıldı, torunumla ilişkisi varmış gibi yanlış algı oluşturuldu. Kızımın görümcesi Mensure yeğenimdir. İfadelerini kabul etmiyorum. Bize komplo kurulmuştur. Mensure’nin ifadesinde öldürdüğümüzü iddia ettiği kişi de benim öz kardeşimdir. Benim onu öldürtüp mal varlığına el koyduğum gibi senaryo çizdiler. Sözde kızım bunu biliyormuş ve bu yüzden kızım öldürülmüş. Tümü asılsızdır. Evet kardeşim 30 yıldır kayıptır ve haber alamıyoruz” dedi.

NAMUS LEKELENMESİ GEREKÇESİYLE İŞLENMİŞ TÖRE CİNAYETİ

Mahkeme, Yasemin Demir’in farklı erkeklerle ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürülmesi için tutuklu sanıklar eşi Rüstem Demir ve onu tuzağa düşürüp olay yerine çağırıp öldürülmesine yardımcı olan görümcesi Mensure Demir ile tutuksuz yargılanan yeğeni Can Demir’i “İştirak halinde kadını kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı, Can Demir hakkında hükmen tutuklama kararı verildi. Tutuksuz yargılanan babası Kazım ile ağabeyleri Mehmet Aziz Demir, Mümtaz Demir delil yetersizliğinden beraat etti.