Oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya, ilişkilerini ABD'de gözlerden uzak yaşıyordu. Çift, geçen hafta Las Vegas'ta evlendi. İlk kez nikâh masasına oturan oyuncu, tören sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı, Erdal Kaya, eşini kucağına alarak salonu terk etti.

Bu sürpriz evliliğin ardından önceki gün Melis İşiten'in 'Zaten Şov' adlı programına konuk olan Yasemin Kay Allen, erkekler üzerine yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Program sırasında Melis İşiten tarafından oyuncuya yöneltilen "Yasemin sence Melis bıyıklı erkekler hakkında ne düşünüyordur?" sorusu sohbeti başka bir yere taşıdı.

Allen bu soruya gülerek, "Hiç çekemez diye düşünüyorum" yanıtını verdi. Melis İşiten de "Şansım varsa ve seçme hakkım varsa bıyıksız" dedi.

Yasemin Kay Allen söze girerek "Onlar da hep 'Ben makyajsız kız seviyorum' diyor ya… Biz de sakalsız, bıyıksız seviyoruz!" çıkışıyla sosyal medyada gündem oldu, takipçilerinden alkış aldı.

"TARİFİNE UYGUN EŞ BULMUŞSUN"

Allen hayranları, "Tarifine uygun eş bulmuşsun" yorumuyla Erdal Kaya'ya gönderme yaptı.

"BEN GERÇEK AŞKA İNANIRIM"

Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı Erdal Kaya ile aşkını 2024 yılında duyurmuştu. Allen, daha önceki verdiği röportajlarda aşka dair şunları söylemişti: "Ben gerçek aşka inanarak büyüdüm, çocukluğum öyle geçti. Ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki. Biraz eski kafalıyım bu anlamda."