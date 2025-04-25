Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, geçen yıl eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmış ancak ikilinin birlikteliği uzun sürmemişti.
'Amerikalı Aynasız' ismiyle bilinen Erdal Kaya ile aşkına ikinci bir şans veren Allen, barıştıklarını Instagram'da takipçileriyle paylaşmıştı.
İlişkisi devam eden ünlü oyuncu önceki akşam rol aldığı 'Bahar' dizisinin Emirgan'daki çekimleri sırasında rahatsızlanınca apar topar İstinye Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ağrı kesici yaptırdı.
Hastanedeki tedavisinin ardıncan taburcu edilen Yasemin Kay Allen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.