Kartal Anadolu Adliyesi’nde uzun süredir devam eden Ahmet Minguzzi davasında beklenen karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Ahmet’i bıçaklayan ve tekmeleyen iki sanığa 24 yıl hapis cezası verirken, diğer iki sanık hakkında beraat ve tahliye kararı verdi.

Tahliye kararının açıklanmasının ardından duruşma salonunda tansiyon yükseldi. Aile yakınları ve izleyiciler karara büyük tepki gösterdi. Salonda gerginlik yaşanırken, güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

Karar, hem adliye koridorlarında hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Anne Yasemin Minguzzi'nin yaşadığı isyan önce gözyaşlarına dönüştü sonra bayıldı.

Yakınlarının yardımları ile Adliye binasından çıkarılırken ayaklarını zorlukla sürüklediği gözlendi.

Minguzzi davasının avukatı Ersan Barkın kararın ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"BU KARARLAR KABUL EDİLEMEZ"

"Kaybın üzerinden yaklaşık 9 ay geçti. Bu davalardan ilki iki sanığın kasten çocuk öldürmesi ile ilgili açılmış bir davaydı. İlk davadaki 2 sanığın kasten öldürme suçu ile diğer sanığın da onlara yardım ettiğini bütün verilerle ortaya koymuş olmamıza rağmen; 2 sanık hakkında 24 yıl hapis cezası, eylemin içinde olan diğer iki sanık hakkında içinde olmalarına rağmen, olaya dahli çok açık olmasına rağmen. Diğer iki sanık hakkında tahliyeye hükmedildi. Değerli yurttaşlar ben bu güvenlik önlemlerini gördüğüm anda bu hükmün milli vicdanları karşılamayacak bir hüküm olduğunu anlamış idim. Bu yargılama sonucunda verilmiş olan beraat kararları hukuken kabul edilebilir kararlar değildir.

Bu kararlar bu haliyle kabul edilemez üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Bu bir dava dosyası olmasının yanında hepimizin evlatlarımızın sokaklarda can güvenliğini korumak için emsal teşkil eden bir karardı. Bunun üst mahkemeden döneceğini umuyoruz. Hukuken izah edilebilir bir karar olmadığına inanıyoruz

"ARTIK SADECE İLAHİ ADALETE GÜVENİYORUM"

Anne Minguzzi ise karar sonrası yaptığı son açıklamada, "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum o kadar" dedi.