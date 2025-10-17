Gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'na taşınması beklenen 11. Yargı Paketi'nde yer alan ve çocuk yaşta işlenen suçlar için ceza indirimine yönelik kısıtlayıcı maddeler içeren kanun teklifi öncesinde TBMM'de dikkat çeken bir ziyaret yaşandı.

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, TBMM'ye gelerek siyasi partilerle 11. Yargı Paketi'ne ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

DEM'İ PAS GEÇTİ

Davanın avukatı Ersan Barkın ile birlikte Meclis'te temaslarda bulunan Minguzzi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avukat Barkın, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ziyaret edeceklerini söylerken, ziyaret listesinde DEM Parti yer almadı.

Sıralamanın partilerin ajandalarına göre olduğunun altını çizen Barkın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'i de ziyaret etmeyi planladıklarını söyledi.

MANSUR YAVAŞ'I DA ZİYARET ETTİ

Yasemin Akıncılar Minguzzi, ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, "Umarım sokaklardaki canilerden kurtuluruz. Evlatlarımız huzurlu, mutlu yaşasınlar istiyoruz" dedi.