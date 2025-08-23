İstanbul’da, 15 yaşında reşit olmayan bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi, adalet arayışını sürdürürken dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Minguzzi ailesine hem hukuki destek hem de toplumsal dayanışma mesajları gelmeye devam ediyor.

Hayatını kaybeden Mattia Ahmet’in annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Sedat Peker’in eşi Özge Peker’e teşekkür etti. Özge Peker, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

“Umarım adalet önünde hak ettikleri cezayı alacaklar. Bir anne olarak duam budur. Allah her daim yar ve yardımcınız olsun Yasemin Hanım.”

Yasemin Minguzzi, bu mesajı kendi hesabında paylaşarak, “Teşekkür ederim” notunu düştü.