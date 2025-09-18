Girişini dans ekibiyle ve yöresel müziklerle yapan Sakallığoğlu şovu ile büyük alkış topladı. Sakallıoğlu'nu oyuncu ve ünlü arkadaşları yine yalnız bırakmadı.

Kıyafeti ve şovları ile büyük beğeni toplayan sanatçı hayat hikayesi ile önemli mesajlar verdi. Güldürürken düşündüren komedyen; 'Doğru koca nasıl seçilir?' isimli gösterisinin; adını ilk yayılan videosundan aldığını anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleşen gösteride, izleyiciler kahkaha dolu anlar yaşadı.

Yasemin Sakallıoğlu, gösterisinin final perdesinin, Harbiye’de ilk kez sahneye çıktığı tarihle aynı güne denk geldiğini belirtti. Başarılı komedyen, “bu gösteriyle Harbiye’de stand-up yapan ilk Türk kadın komedyen unvanını almıştım. Şimdi, tam da aynı gün yeniden buradayım. Artık yeni gösterim için hazırlıklara başlıyorum” diyerek yeni gösterinin yolda olduğunu da duyurdu.