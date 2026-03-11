Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 2021 yılında hayatını birleştirdiği eşi Burak Yırtar ile evliliklerinin 5’inci yılını kutladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Sakallıoğlu, bu özel güne dair paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

GALATASARAY MAÇINDA KUTLAMA

Sosyal medya paylaşımları ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sakallıoğlu, evlilik yıl dönümlerine özel olarak daha önce nikahlarından paylaşmadığı bazı kareleri de takipçileriyle paylaştı. Ayrıca çift kutlama adresi olarak Galatasaray stadını seçti. Romantik anların yer aldığı paylaşımlar kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

''YİNE EVLENİRDİM''

Ünlü komedyen, eşiyle birlikte yer aldığı bir fotoğrafın altına ise dikkat çeken bir not düştü. Sakallıoğlu paylaşımında, “Bugün evliliğimizin 5. senesi doldu. Bugün olsa yine evlenirdim. Öyle bir memnunum yani ve bu sınavlarla dolu nikahta neler yaşandığını artık iyi biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Çiftin yıldönümü kutlaması ise klasik bir romantik akşam yemeği yerine statta gerçekleşti. Sakallıoğlu ve Yırtar, Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izleyerek bu özel günü kutladı.

''EN MANTIKLI OLANI YAPTIK''

Ünlü komedyen paylaşımında, “Evlilik yıldönümümüzde en mantıklı olanı yaptık ve Galatasaray-Liverpool maçına geldik” sözleriyle takipçilerini bir kez daha güldürdü.