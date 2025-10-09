Türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli geçen haftalarda sağlık problemi yaşamıştı.

Ünlü isim sosyal medya hesabından üşüttüğünü düşünerek gittiği hastaneden göbek fıtığı olduğunu öğrenerek çıktığını ve ameliyat olması gerektiğini duyurmuştu.

İbrahim Ayel ve Sinan Emir adında ikiz oğulları olan Şefkatli, bugün ameliyat oldu. Operasyonu başarıyla gerçekleşen ünlü isimden paylaşım geldi.

Hastane odasından fotoğrafını paylaşan Şefkatli, sevenlerine teşekkür etti ve "Şükür çok iyiyim" diyerek son durumunu duyurdu.