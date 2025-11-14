Eren Bakıcı, Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül'den oluşan Hepsi, 2000'li yılların en popüler gruplarından biriydi. 2014'te grup kariyerini noktaladı.

Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yasemin Yürük önceki gün arkadaşı ile sahilde kahve içerken telefonunu denize düşürdü.

Daha sonra telefonunu almak için denize giren Yürük, o anlarda arkadaşının kendisini çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

Yürük, "İstanbul'a dönüş öncesi sahilde kahve keyfi yapalım derken telefonumu denize düşürdüm. Arkadaşımın yedek telefonunu aldım. Şifrelerimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.