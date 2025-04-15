Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özer Güzel, iyi huylu prostat büyümesinin çoğu zaman sinsi ilerlediğini belirtti.

Prof. Dr. Güzel, “İdrar akımında zayıflama, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, tam boşalamama gibi belirtiler yaş ilerledikçe artıyor. Ancak erkekler bu durumu yaşlanmanın doğal bir sonucu sanarak doktora başvurmayı geciktiriyor. Bu da tanı ve tedaviyi geciktiriyor. BPH, prostat kanseriyle aynı şey değildir. İyi huylu prostat büyümesi, prostat kanseri değildir ama iki hastalık bir arada görülebilir. Bu yüzden şikâyeti olan herkesin mutlaka bir üroloji uzmanına başvurması gerekir. Basit bir muayene ve PSA testiyle riskler değerlendirilip gerekli adımlar atılabilir” diye konuştu.

‘TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANIYOR’

Prof. Dr. Güzel, hastalığın tedavisinin hastaya göre değiştiğini belirterek, “Hafif şikâyetlerde ilaç tedavileriyle sonuç alınabiliyor. Daha ileri vakalarda minimal invaziv yöntemler veya cerrahi tedaviler gündeme geliyor. Hangi yöntemin uygulanacağına hastanın şikâyet düzeyi, genel sağlık durumu ve prostatın büyüklüğü göz önünde bulundurularak karar veriyoruz” dedi.

‘ERKEKLER PROSTAT SAĞLIĞINI İHMAL ETMEMELİ’

Dünya genelinde prostat sağlığına ilişkin farkındalığın düşük olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Güzel, “Dünya Sağlık Örgütü’nün 2023 yılı verilerine göre, 60 yaş üstü erkeklerin yaklaşık yüzde 60’ında, 80 yaş üstü erkeklerin ise, yüzde 90’ında iyi huylu prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi-BPH) görülüyor. Yaşla birlikte görülme sıklığı artan bu tablo, çoğu zaman göz ardı edilse de yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Erkekler 50 yaşından itibaren hiçbir şikâyetleri olmasa dahi yılda bir kez üroloji kontrolüne gitmeli, prostat sağlığını ihmal etmemelidir. Erken teşhis hem tedavi başarısını artırır hem de daha ciddi sorunların önüne geçilmesini sağlar” diye konuştu.