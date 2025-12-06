Dünyaca ünlü müzik dinleme platformu Spotify her yıl sonu kullanıcılarının o yıl en çok dinlediği müzik listesini sunuyor. Hazırladığı kliplerde yılın farklı dönemlerinde dinledikleri müzikleri eğlenceli bir konsept ile listeleyen uygulama 2025 yılı özetinde dikkat çekici bir ölçümü de devreye soktu. Bu yıl Spotify kullanıcılarının müzik dinleme yaşını da açıklıyor.

TÜRKİYE'DE DİNLEYİCİ VE ŞARKI YAŞLARI TUTMADI

Türkiye'de dinleyicilerle şarkıların yaşı neredeyse hiç tutmadı. Kimi efkarlandı kimi derde karşı eski şarkılara sığındı. Bugün yaşanan dertler kullanıcıları farklı tarzda müziklere yönlendirdi. Yaşları 16-17-18 olan kullanıcıların müzik dinleme yaşı 55-60 hatta 70 çıktı.