Trabzon Akçaabat’ta bir işletmede aşçı olarak çalışan Sibel Kuştil, geçen hafta sağlık raporu için başvurduğu aile hekimliğinde kayıtlarda ölü göründüğünü öğrendi. İl Sağlık Müdürlüğü’ne yönlendirilen Kuştil’e, 2018’de bir devlet hastanesinden ölüm kaydı oluşturulduğu bilgisi verildi.

Nüfus kayıtlarında hayatta göründüğünü belirten Kuştil, ölü doğum yaptığı bebeğin bilgileri yerine kendi kimlik bilgilerinin girilmiş olabileceğini söyledi. Bu hata nedeniyle aşı olamadığını, ilaç yazdıramadığını ve E-Nabız sistemine giremediğini dile getirdi.

ÖLÜ GÖRÜNDÜĞÜ İÇİN İŞLEM YAPTIRAMIYOR

Kuştil, “Bildiğim tek şey sağlık sisteminde ölü olarak göründüğüm. Yıllardır yaşayan bir ölü gibi bugüne geldim. Covid-19 döneminde riskli gebeliğim vardı ama aşı tanımlanmadı. Şimdi anlıyorum ki ölü göründüğüm için olamamışım. Başıma bir şey gelse hastanede işlem yaptıramıyorum” dedi.

3 ÇOCUĞU VAR

Eşi Ömer Kuştil ise şaşkınlığını, “Ölü olduğu söylenen eşimden 3 çocuğum oldu. İl dışına çıksak, başımıza bir şey gelse hastaneye gidebilir miyiz, bilmiyoruz. Çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Çözülmesini bekliyoruz” sözleriyle dile getirdi.

Sibel Kuştil’in başvuruları üzerine ilgili kurumların inceleme başlattığı öğrenildi.