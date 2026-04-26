Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Denis Sekirinsky, Volga eyaletinde düzenlenen "Sağlıklı Uzun Ömür" konferansında, biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan yeni nesil gen terapisini duyurdu. 2025 yılında başlatılan "Yeni Teknolojilerle Sağlığın Korunması Ulusal Projesi" kapsamında geliştirilen ilacın, hücre yaşlanmasını tetikleyen mekanizmaları bloke ederek insan ömrünü 150 yıla çıkarma potansiyeline sahip olduğu bildirildi. 2 trilyon rubleyi (26,4 milyar dolar) aşan dev bütçeli proje, Yaşlanma Biyolojisi ve Tıp Enstitüsü tarafından yürütülüyor.

HÜCRE YAŞLANMASINI BAŞLATAN BLOKE EDİLDİ

Geliştirilen ilacın çalışma prensibi, vücutta hücre dejenerasyonunu başlatan RAGE reseptörünün devre dışı bırakılmasına dayanıyor. Sekirinsky, gen terapisinin bu reseptörü bloke ederek hücrelerin gençlik evresini uzattığını ve yaşlanmaya bağlı biyolojik tahribatı yavaşlattığını açıkladı. Bilim dünyasında "yaşlanma karşıtı aşı" olarak nitelendirilen bu yöntemle, insan organizmasının biyolojik sınırlarının genişletilmesi ve yaşlılığa bağlı hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

SERİ ÜRETİM İÇİN 2028 YILI İŞARET EDİLDİ

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, deneysel aşamada olan gen terapisinin seri üretim planlamasına dair takvimi paylaştı. Mevcut klinik çalışmaların seyrine göre ilacın 2028 ile 2030 yılları arasında genel kullanıma sunulmasının hedeflendiği açıklandı.

26 MİLYAR DOLARLIK DEV BÜTÇE AYRILDI

Kremlin destekli projenin finansal büyüklüğü, tıbbi araştırmalar tarihinin en yüksek bütçeli çalışmalarından biri olarak kayda geçti. Vladimir Putin’in "150 yaşına ulaşmanın mümkün olduğu" yönündeki açıklamalarının ardından hız kazanan çalışmalar, devletin öncelikli ulusal projeleri arasına dahil edildi.