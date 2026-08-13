Mantarda yüksek miktarda bulunan ergotionin maddesi, hücrelerde oluşan oksidatif stresi engelleyerek yaşlanma sürecini doğrudan yavaşlatıyor. Yapılan incelemeler, bu bileşenin kanda yükselmesiyle birlikte beyin ve kalp sağlığının korunduğunu ortaya koyuyor.

ERGOTİONİN MADDESİ VÜCUTTA NASIL BİR ETKİ OLUŞTURUYOR?

Doğal bir antioksidan olan ergotionin, vücut tarafından özel taşıyıcı mekanizmalarla biriktirilerek hücresel dokulara aktarılıyor. Maddenin düzenli alımı, yaşa bağlı kronik iltihaplanmaları ve hücresel tahribatı önemli ölçüde sınırlandırıyor.

Saptanan bu etki, bağışıklık sistemini güçlendirirken sinir hücrelerinin etrafında koruyucu bir kalkan oluşturuyor. Bileşenin kanda yüksek seviyelerde bulunması, organ deformasyonlarının ve hücresel yıpranmanın da önüne geçiyor.

BEYİN VE KALP SAĞLIĞI BU SÜREÇTEN NASIL ETKİLENİYOR?

İstiridye, şitake ve kültür mantarlarında bolca yer alan bu madde, tüketildiğinde sindirim sisteminden kana hızla emiliyor. Yapılan testlerde, kanında yüksek oranda ergotionin bulunan kişilerin hafıza ve bilişsel hız performanslarının belirgin şekilde yüksek kaldığı görüldü.

Zihinsel gerileme yaşayan bireylerde ise bu maddenin seviyesinin oldukça düşük olduğu kaydedildi. Düzenli tüketimin aynı zamanda damar yapısını koruyarak organ yetmezlikleri ve erken ölüm riskini düşürdüğü tespit edildi.