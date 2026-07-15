Sülfür, vücudun sağlıklı işleyişi için hayati öneme sahip olmasına rağmen çoğu zaman göz ardı edilen temel minerallerden biri… Hücrelerin yenilenmesinden bağışıklık sisteminin desteklenmesine kadar pek çok yaşamsal süreçte kritik görevler üstlenir…

Peki, sülfür hangi besinlerde bulunur? Bu ihtiyacı sadece yiyeceklerle karşılamak mümkün müdür? İşte İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Müslüm Süngü’nün yanıtları…

VÜCUDA FAYDALARI

Sülfür, kükürt elementin diğer elementler ile birleşerek oluşturduğu kimyasal bir bileşiktir. Vücudumuzda bulunan temel minerallerden biridir ve özellikle proteinlerin yapısında yer alan amino asitlerin önemli bir bileşenidir.

- Sülfür içeren besinler, bağışıklık sistemini destekleyerek enfeksiyonlara karşı vücut direncinin korunmasına yardımcı olur.

- Bu mineral, hücreleri koruyup, enzimlerin ve dokuların sağlıklı çalışmasını destekler. Vücutta antioksidan savunmanın merkezinde yer alan glutatyonun hücre içinde depolanmasını sağlar. Hücrelerin temizlik ve onarım sistemlerini aktive eden bu sistem, yaşlanma sürecini frenler.

- Kolajen ve keratin üretimini destekleyerek cilt, saç ve tırnakların güçlenmesine yardımcı olurken, cildin dayanıklılığına ve elastikiyetine de katkı sağlar. Antioksidan savunmayı destekleyerek cilt hücrelerinin çevresel etkenlerden korunmasına yardımcı olur.

- Sülfür, karaciğerin zararlı maddeleri etkisiz hale getirme süreçlerinde görev alarak bazı toksinlerin suda çözünebilen formlara dönüştürülüp vücuttan atılmasına katkıda bulunur.

Aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan glutatyonun üretimini destekleyerek karaciğer hücrelerinin korunmasına yardımcı olur.

- Bu bileşik, kemik, eklem ve bağ dokusunun korunmasını da destekler. Kolajen sentezine katkıda bulunması sayesinde kemik ve bağ dokusunun dayanıklılığına yardımcı olur. Kasların yapısında bulunan proteinlerin oluşumunda da dolaylı rol oynar.

Kimlerin sülfür ihtiyacı daha fazladır?

Protein gereksinimi artan sporcular, büyüme çağındaki çocuklar, ergenler ile hamile ve emziren kadınlarda sülfür ihtiyacı da dolaylı olarak artabilir.

İleri yaşta ve uzun süre yetersiz protein tüketen kişilerde de sülfür alımı yetersiz kalabilir. Bu nedenle bu grupların yumurta, balık, yağsız et, süt ürünleri ve baklagiller gibi kaliteli protein kaynaklarını düzenli tüketmeleri önemlidir.

Saçınız, tırnağınız ve cildiniz güç kaybediyorsa dikkat!

Tek başına sülfür eksikliğine bağlı belirli bir hastalık tanımlanmış değildir, doğrudan sülfür eksikliği nadir görülür ve genellikle yetersiz protein alımıyla ilişkilidir. Yetersiz sülfür alımında saç ve tırnaklarda kırılganlık, saç dökülmesinde artış, ciltte kuruluk ve mat görünüm, yorgunluk, halsizlik, kas güçsüzlüğü, yara iyileşmesinde gecikme ve bağışıklığın zayıflamasına bağlı enfeksiyonlara yatkınlık görülebilir.

Glutatyon üretiminin olumsuz etkilenmesi nedeniyle oksidatif stres de artabilir. Ancak bu belirtiler yalnızca sülfür eksikliğine özgü değildir; protein yetersizliği, vitamin-mineral eksiklikleri ve farklı sağlık sorunlarında da görülebileceğinden, nedeninin bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Takviye gerekir mi?

Saç dökülmesi, tırnak kırılması, cilt sorunları veya bağışıklıkta zayıflama gibi şikâyetlerde doğrudan sülfür takviyesine başlamak doğru bir yaklaşım değildir.

Bu belirtiler protein yetersizliği, demir, çinko ve vitamin eksiklikleri ya da farklı sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir.

Çoğu sağlıklı bireyde sülfür gereksinimi dengeli ve protein açısından yeterli beslenmeyle karşılanabilir. Sülfür içeren takviyeler ise ancak hekim değerlendirmesi sonrasında, gerçekten gerekli görülen durumlarda kullanılmalıdır.

Hangi besinlerde bulur?

- Sülfür açısından en zengin besinler arasında yumurta, kırmızı et, tavuk, balık ve süt ürünleri gibi protein kaynakları yer alır.

- Soğan, sarımsak, pırasa ile brokoli, karnabahar, lahana, Brüksel lahanası ve turp gibi turpgil sebzeler de önemli miktarda sülfür bileşikleri içerir.

- Baklagillerden mercimek, nohut, kuru fasulye ve soya fasulyesi;

- Kuruyemişlerden ceviz, badem, fındık ve Antep fıstığı da sülfür alımına katkı sağlayan besinler arasında yer alır.

- Ayrıca yulaf, tam tahıllar, mantar ve avokado da daha düşük miktarlarda sülfür içeren besinler arasındadır. Bu besinlerin günlük beslenme düzeninde yeterli miktarlarda tüketilmesi, sağlıklı kişilerde vücudun sülfür gereksiniminin karşılanmasına yardımcı olur.

Günlük ihtiyacınızı böyle karşılayın

Sağlıklı bireylerde çeşitli ve dengeli beslenme, günlük sülfür ihtiyacını karşılamak için genellikle yeterlidir…

- Gün içinde sülfür alımını artırmak için tek bir besine yüklenmek yerine, her ana öğünde kaliteli bir protein kaynağına yer vermek, öğünleri sebzelerle zenginleştirmek ve haftada birkaç kez baklagil tüketmek yeterlidir.

- Soğan, sarımsak ve turpgil sebzelerin mevsiminde düzenli olarak sofralarda yer alması, kuruyemişlerin ise günde bir avuç kadar ara öğün olarak tüketim dengeli bir yaklaşım sağlar.

Pişirme şekli önemli

Sülfür içeren sebzeler mümkün olduğunca hafif pişirilerek veya buharda hazırlanarak tüketildiğinde faydalı bileşiklerini daha iyi koruyabilir. Özellikle brokoli, karnabahar ve Brüksel lahanasının 5-7 dakika buharda pişirilmesi ya da hafif diri kalacak şekilde sotelenmesi önerilir. Uzun süre yüksek sıcaklıkta haşlama veya kızartma, bazı sülfür bileşiklerinin azalmasına neden olabilir. Yumurta, et ve balık gibi protein kaynaklarının ise gıda güvenliği açısından iyi pişirilmesi, ancak aşırı yüksek sıcaklıkta uzun süre pişirilmemesi önemlidir. Çiğ ve pişmiş besinleri dengeli şekilde tüketmek sülfür alımını destekleyebilir.