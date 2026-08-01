Yaşlanmayı durdurmak mümkün değil. Ancak uzmanlara göre; daha güçlü kaslarla, daha iyi damarlarla, daha dirençli bir bağışıklık sistemiyle ve daha genç kalan bir beyinle sağlıklı yaş almak mümkün.

‘’Bunun için pahalı tedavilere ya da mucize vaat eden ürünlere ihtiyaç yok. Hareket, yaşlanmanın beyin, damar, kas, bağırsak ve bağışıklık gibi birçok mekanizmasını aynı anda etkileyebilen nadir ilaçlardan biri olarak kabul edilir. Bu ilacın en güzel yanı ise ilk dozuna başlamak için hiçbir zaman geç olmamasıdır’’ diyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, aktif yaşamın artılarını ve hareketi artırmanın yollarını şöyle anlattı:

Prof. Dr. Derya Uludüz

Bağırsaklardaki iyi bakterileri çoğaltır

Son yıllarda yapılan çalışmalar, bağırsakların yalnızca bir sindirim organı olmadığını gösterdi. Bağırsak mikrobiyotası, bağışıklık sisteminden ruh haline, hatta beyin fonksiyonlarına kadar birçok süreci etkiler.

Düzenli fiziksel aktivite bağırsaktaki yararlı bakteri çeşitliliğini artırır, iltihaplanmayı azaltır ve bağırsak-beyin eksenini güçlendirir. Bu nedenle hareket yalnızca dışarıdan görülen bir değişiklik değil, hücresel düzeyde başlayan bir yenilenme sürecidir.

Bağışıklık sistemini dengeler

İlerleyen yaşla birlikte bağışıklık sistemi eski gücünü yitirmeye başlar. Bunun sonucunda enfeksiyonlar daha ağır seyreder, iyileşme süresi uzar ve vücutta kronik düşük düzeyli iltihap gelişir.

Düzenli egzersiz, bağışıklık sistemini yeniden dengeler, kronik inflamasyonu (iltihaplanma) azaltır ve vücudun savunma mekanizmalarını güçlendirir.

İŞTE REÇETENİZ

Yaşlanmayı yavaşlatmak için büyük değişiklikler yapmak gerekmiyor. Düzenli ve sürdürülebilir alışkanlıklar çoğu zaman en güçlü etkiyi sağlıyor…

- Her gün en az 30 dakika tempolu yürüyün. Yürüyüş, beyin ve kalp sağlığını destekleyen en kolay egzersizlerden biridir.

- Haftada en az iki gün kas güçlendirme egzersizi yapın. Kas kaybını önlemek, bağımsız yaşamı korumanın en etkili yollarından biridir.

- Uzun süre aralıksız oturmayın. Her 30-45 dakikada bir ayağa kalkıp birkaç dakika hareket edin.

Protein almayı unutmayın



- Egzersizi hafta sonuna sıkıştırmayın. Az ama düzenli hareket, yoğun ama düzensiz egzersizden çok daha faydalıdır.

- Güçlü kaslar için yeterli protein alın. Egzersiz kadar doğru beslenme de kas sağlığının vazgeçilmez bir parçasıdır.

- Hareketi bir tedavi olarak değil, yaşam biçimi olarak görün. En etkili egzersiz, sürdürülebilen egzersizdir.

Kaslara yararlı moleküller salgılatır

Kas kaybı yaşlanmanın en belirgin ancak en sessiz belirtilerinden biridir. Kaslar güç kaybettikçe yürüyüş yavaşlar, denge bozulur, düşme riski artar ve günlük yaşam aktiviteleri zorlaşır. Ancak kasların görevi yalnızca hareket değildir.

Kas dokusu, egzersiz sırasında bütün vücuda yararlı mesajlar gönderen biyolojik moleküller salgılar. Bu maddeler beyin fonksiyonlarından bağışıklık sistemine kadar pek çok sistemi olumlu yönde etkiler. Bu nedenle güçlü kaslar yalnızca güçlü bir vücut değil, daha sağlıklı bir yaşlanma anlamına gelir.

Damarların esnekliğini artırır

Beynin en büyük ihtiyacı sürekli ve kaliteli kan akımıdır. Düzenli yürüyüş ve aerobik egzersiz damarların esnekliğini artırır, tansiyonu dengelemeye yardımcı olur, kan şekerini düzenler ve damar sertliğinin ilerlemesini yavaşlatır. Kalbi koruyan hareket, aynı zamanda felç ve bilişsel gerilemeye karşı da önemli bir koruma sağlar.

Açık havada yürüyün

- Dengenizi geliştiren egzersizleri ihmal etmeyin. Tek ayak üzerinde durma düşme riskini azaltır.

- Merdiveni tercih edin. Günlük yaşamın içine serpiştirilen küçük hareketler bile büyük bir fark yaratır.

- Açık havada yürümeye özen gösterin. Gün ışığı, hem biyolojik saati düzenler hem de ruh halini olumlu etkiler.

- Hareketi sosyal bir etkinliğe dönüştürün. Arkadaşlarla yürümek veya dans etmek alışkanlığın sürdürülmesini kolaylaştırır.

SAĞLIKLI UZUN YAŞAM

Yorgunluğunuzun gerçek nedeni

Üstelik bu tedavi yalnızca kasları değil, beyni, kalbi, damarları, bağırsakları ve bağışıklık sistemini de aynı anda etkiler.

İnsan vücudu hareket etmek için yaratılmıştır. Ancak modern yaşam bunun tam tersini dayatıyor. Sabah arabaya biniliyor, gün masa başında geçiyor, akşam ise televizyon ya da telefon karşısında saatler harcanıyor. Dolayısıyla gün sonunda bitkinliğin nedeni hareket etmek değil, hareketsiz kalmaktır.

Bu süreçler yaşanır

Bugün bilim insanları yaşlanmayı yalnızca takvim yapraklarının ilerlemesi olarak tanımlamıyor. Yaşlanma, kasların zayıflaması, damarların sertleşmesi, beynin yavaşlaması, bağışıklık sisteminin güç kaybetmesi ve bağırsak dengesinin bozulması gibi birçok sürecin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Sevindirici olan ise bu süreçlerin önemli bir bölümünün düzenli fiziksel aktivite ile yavaşlatılabilmesidir.

Beyni genç tutar

Yaş ilerledikçe en büyük korkulardan biri hafızanın zayıflamasıdır. Oysa beyin, kullanılan bir organ olduğunda kendini yenileme kapasitesini uzun yıllar boyunca koruyabilir.

Düzenli fiziksel aktivite beynin kan dolaşımını artırır, sinir hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendirir ve öğrenme ile hafızadan sorumlu bölgeleri destekler. Egzersiz sırasında salgılanan büyüme faktörleri, yeni sinir bağlantılarının oluşmasına katkı sağlar. Bu nedenle düzenli hareket eden kişilerde dikkat, planlama becerileri ve hafıza performansının daha iyi olduğu; Alzheimer ve diğer demans türlerinin görülme riskinin ise daha düşük olduğu gösterilmiştir.