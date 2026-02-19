Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarı yaptığı kentte dün fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi; bazı cadde ve sokakları su bastı, ağaçlar devrildi.

Seyhan ilçesindeki Büyüksaat Ortaokulu’nun bahçesinde bulunan Atatürk büstü de şiddetli rüzgar nedeniyle sallanmaya başladı.

Durumu fark eden bir öğrenci, arkadaşlarını çağırarak büstün yanına koştu.

Dört öğrenci, devrilmek üzere olan büstü elleriyle destekleyerek fırtına dinene kadar yerinden oynamasını engelledi. O anlar okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi.