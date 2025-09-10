Türkiye'nin dört bir yanından gelen trafikte şiddet olaylarına her gün bir yenisi eklenirken, Ankara'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada milyonlarca kullanıcıdan büyük tepki topladı.



ARACINDAN İNDİ, YAŞLI KADINA SALDIRDI



Ankara’da kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç sürücüsüne, yaya geçidinde bulunan bir kadın tepki gösterdi. Aracından inen öfkeli sürücü, ilk karşısına çıkan yaşlı kadını kendisine tepki gösteren kadın zannetti ve yumrukladı.



GÖZALTINA ALINDI



Saldırının ardından olay yerinden kaçan sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada

"09.09.2025 günü bazı sosyal medya hesaplarında, ilimiz Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın yayanın darp edilmesi olayına karışan 2 şahıs aynı gün ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde yakalanmıştır.

Şüpheli şahıslar, adli makamların talimatları doğrultusunda mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."