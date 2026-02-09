TBMM Genel Kurulu'na sunulan 36 maddelik 'Trafik Eylem Planı' ile trafiği tehlikeye sokan sürücüler için ağır yaptırımlar uygulanması planlanırken, İçişleri Bakanlığı bir yandan da sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen kronik durumları çözüme kavuşturmaya çalışıyor.



8 Şubat tarihinde Manisa'da 91 yaşındaki Niyazi Nardaljı'nın sebep olduğu trafik kazasının ardından sosyal medyada başlayan 'Sürücü belgeleri için yaş sınırı' tartışmaları, İçişleri Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.

YAŞLI SÜRÜCÜLERE KÖTÜ HABER



Bu yıl itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 33 milyon 612 bine yükselirken, sürücülerin büyük bölümü ise B sınıfı ehliyet sahiplerinden oluşmakta.



Mevzuata göre normal şartlar altında B sınıfı ehliyetlerin 10 yılda bir kez yenilenmesi gerekse de, 65 yaş üzeri sürücüler için bu sınır 5 yıla düşmekte. 80 yaşın üzerindeki sürücülerin ise her iki yılda bir alacakları rapor ile sağlık durumlarının araç kullanmaya müsait olduğunu kanıtlamaları gerekiyor.





Buna karşın ilerleyen yaşlarda azalan refleksler, yaşlı sürücülerin karıştığı trafik kazalarının çok daha tehlikeli boyutlara ulaşmasına neden olmakta. Manisa'da meydana gelen olayın ardından sürücü belgelerinin kullanımına bir üst sınır getirilmesi tartışılırken, geçtiğimiz yıllarda taslak olarak hazırlanan düzenlemenin İçişleri Bakanlığı tarafından yeniden gündeme alındığı öne sürüldü.



EHLİYETE YAŞ SINIRI İÇİN ETKİ ÇALIŞMASI YAPILACAK



İlerleyen yaşlarda otomobil kullanmaya ihtiyacı olan vatandaşları mağdur etmeyecek ancak trafik güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacak ortak bir yol arayışında olan İçişleri Bakanlığı, sürücü belgesi yenileme işlemlerinde üst yaş sınırını 75 ya da 80 olarak belirleyecek bir taslak düzenleme üzerinde yoğunlaştı.



Konuya ilişkin somut bir girişim bulunmazken, Bakanlık tarafından hazırlanacak öncü çalışmada, muhtemel bir düzenleme halinde kaç sürücünün bu durumdan etkileneceği tespit edilecek.