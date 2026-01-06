2012 ile 2023 yılları arasında 10'u yaşlı biri çocuk olmak üzere 11 kişi vahşi bir şekilde öldürülmüştü. Ailenin ihbarıyla Juan Carlos Villa Cardona isimli şahsın bu cinayetleri işlediği ortaya çıktı. Zanlı, küçük yapılı ve zayıf fiziğinden dolayı kurbanlarının güvenini kazanıyor, engelli numarası yaparak evlere girip daha sonra bu cinayetleri işliyordu.

ENGELLİ TAKLİDİ YAPIYORDU

Yetkililerin aktardığına bilgilere göre; Villa Cardona, özellikle Santa Rosa de Cabal çevresindeki kırsal köyleri seçti. Sağır ve dilsiz olduğunu belirten bir tabela taşıyan zanlı, hasta annesi için yardım istediğini söyleyerek yalnız yaşayan yaşlıların kapısını çaldı. İlk anda tehdit oluşturmayan görüntüsü, kurbanların kapıyı açmasında belirleyici oldu.

SALDIRILAR OLDUKÇA VAHŞİ

Yaşanılan olayların birinde, Mélida González, Bernardo Giraldo ve Ana Isabel Giraldo'nun evlerinde çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Polis raporlarına göre kurbanların boyun, kol ve bacak bölgelerinde ağır yaralar vardı. Emniyet yetkilileri, saldırıların son derece vahşi olduğunu ifade etmişti.

Hapishaneden konuşan Villa Cardona, cinayetlerini çarpık bir inanç sistemiyle açıklamaya çalıştı. Her saldırıdan önce ve sonra dua ettiğini öne süren zanlı, bazı kurbanların "geçmiş günahları" nedeniyle ölmeyi hak ettiğini savundu. Uzmanlar, bu ifadelerin ciddi psikolojik sorunlara işaret ettiğini belirtiyor.

YAŞLILARDAN NEFRET EDİYOR

PsikologJessica Riaño'ya göre, bu cinayet eğiliminde travmatik bir çocuk yatıyor. Cardona henüz 7 yaşındayken ailesi tarafından terk edildi. Ve büyükanne ve büyükbabasıyla yaşadı. Bu da yaşlılara karşı derin bir öfke geliştirmesine neden olmuştu. Villa Cardona da röportajlarında yaşlılardan nefret ettiğini açıkça dile getiriyor.

ÖDÜLÜ DUYAN AİLESİ İHBAR ETTİ

Polisin, zanlının ihbar edilmesi karşılığında 30 milyon peso ödül vereceğini duyurmasından sonra Villa Cardona’nın kardeşlerinin devreye girdiği öğrenildi. Ailesi para karşılığı kendisini ihbar etti.

Yüksek güvenlikli bir cezaevinde yatan ve 45 yılı aşkın hapis alan Juan Carlos Villa Cardona, yetkililere göre Kolombiya'nın son yıllardaki en sarsıcı seri cinayet vakalarından birinin faili olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, davanın özellikle yaşlılara yönelik güvenlik önlemlerinin artırılması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.