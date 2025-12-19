2025 Aile Yılı dolayısıyla ziyaretlerin artırıldığı projede, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ve beraberindeki ekipler, kent genelinde yaşlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak, evliliklerinde 42 yılı geride bırakan Emriye ve İhsan Nuri Alkoyun çiftinin evine konuk olundu.

Ziyarette İl Müdürü Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun selamlarını iletti. Ekipler, aileyle sohbet ederek taleplerini dinledi, kahve hazırlayıp ikramda bulundu.

YAŞLILARIN YÜZÜNDE TEBESSÜM OLUŞTURMAK

İl Müdürü Serdar Demirci, proje kapsamında yapılan her ziyarette vatandaşların ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin belirlenmesinde kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Demirci, şunları söyledi:

"Bu projenin temel amacı, özellikle kıymetli büyüklerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek. Evden ayrılırken yaşlılarımızın, ulu çınarlarımızın yüzündeki o gülümseme, bizim için en büyük kazanım."

Alkoyun ailesine yapılan ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu ifade eden Demirci, Emriye Alkoyun'un yıllardır eşine gösterdiği fedakârlığa da dikkat çekerek, "Emriye teyzemiz, 41 yıldır beyin kanaması geçiren ve kısmi felçli olan İhsan amcamıza büyük bir sevgi ve özveriyle bakıyor. Biz de bu ailemizin her zaman yanındayız" dedi.

Genç çiftlere de mesaj veren Alkoyun, evliliklerin kolay kurulmadığını vurgulayarak, "Görücü usulü evlendim ama eşimi sevdim, bırakmadım. Gençler küçük meseleleri büyütmesin, verdikleri sözlerin arkasında dursun" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

İhsan Nuri Alkoyun (61) da eşinin kendisine yıllardır büyük bir özveriyle baktığını belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline ziyaretleri ve ilgileri için teşekkür etti.