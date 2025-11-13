Elazığ’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sağlanan ücretsiz toplu taşıma hakkı, AKP’li Elazığ belediyesinin kararıyla ayda 60 binişle sınırlandırıldı. Karara muhalefet ve vatandaşlar tepki gösterse de uygulama yürürlüğe girdi. Talat Aksoy’un mahkemeye taşıdığı karar ise, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi ve yürütmenin durdurulması talebi onaylanmadı.

YAŞLILARA ULAŞIM SINIRI MAHKEMEDEN GEÇTİ

Mayıs ayında Elazığ Belediyesi Meclisi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşımadan ücretsiz yararlanmasını sınırlayarak, aylık 60 biniş ve günlük aktarma hakkı tanıyan bir uygulamayı kabul etti. Karar, muhalefetin ve vatandaşların yoğun tepkisine rağmen yürürlüğe girdi. Talat Aksoy isimli vatandaş, kararın hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurdu. Elazığ 1. İdare Mahkemesi, 11 Eylül 2025 tarihinde yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Davacı, kararı usul ve yasaya aykırı bulduğunu belirterek Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etti.

65 YAŞ ÜSTÜNE ULAŞIM SINIRI KESİNLEŞTİ

Ancak Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi II. Dava Dairesi, dosyada yer alan bilgi ve belgeleri inceledikten sonra, yürütmenin durdurulması talebini oybirliğiyle reddederek kararı kesinleştirdi. Mahkeme, uygulamanın yasalara uygun olduğunu vurguladı. Böylece Elazığ’da 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hakkı, aylık 60 biniş sınırıyla devam edecek ve belediyenin sınırlayıcı uygulaması hukuki olarak da onaylanmış oldu.