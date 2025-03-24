19 Mart sabahı evine gelen polisler tarafından gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 gündür Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde nezarethanede tutuluyordu. İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturmasında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verilen İmamoğlu, dün eski adı Silivri olan Marmara Cezaevi'ne sevk edildi.

Türkiye'nin dört bir yanında CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için hem üyeler hem de üye olmayanlar tarafından oy kullanılırken, ünlü isimlerden de tepkiler birer birer yükseldi.

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de Instagram hesabından İmamoğlu'na destek mesajları yayınladı. Erbil, ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın paylaşımlarına da sayfasında yer verdi.

"YORMADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Erbil'in paylaşımları sonrası takipçi sayısında düşüş yaşandı. Bu durumu fark eden Erbil, "Takipten çıkanlar, yormadığınız kendiniz çıktığınız için teşekkürler. Ben de güzel bir temizlik yapacağım" ifadelerini kullandı.