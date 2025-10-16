Kanser Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışmaya göre, enfeksiyonlar kanser hastalarında sıklıkla terlemeyi tetikleyebilir. Bunun nedeni, vücudun artan sıcaklığı düşürmek için gösterdiği doğal tepki mekanizmasıdır. Ayrıca, bazı kanser türleri terleme artışına neden olabilirken, hastalığın ileri evrelerinde de normalden daha fazla terleme görülebilir.

Coventry Live'ın haberine göre kanser belirtileri; genel sağlık durumunu etkileyen kilo kaybı ve yorgunluk gibi yaygın semptomlardan, ciltteki değişiklikler gibi belirli bölgelerde görülen daha spesifik işaretlere kadar uzanabilir. Bu belirtiler arasında şişkinlik, nedeni bilinmeyen kanamalar ve sürekli devam eden karın şişliği de yer alır. Ancak bunların dışında, genellikle fark edilmeyen ama önemli olabilecek bir uyarı sinyali daha vardır: uykuda aşırı terleme.

Gece Terlemeleri Ne Anlama Gelir?

Tıp uzmanları, gece terlemelerini fark etmenin en pratik yollarından birinin sabahları çarşafları kontrol etmek olduğunu belirtiyor. Eğer gece kıyafetleriniz ve yatak takımlarınız ıslanacak kadar terliyorsanız, bu normal bir terlemeden daha fazlası olabilir. NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi), odanın veya yatağın sıcak olmasının gece terlemelerine yol açabileceğini, ancak serin bir ortamda dahi yoğun terleme varsa bunun dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Aşırı Terlemeyle İlişkili Olabilecek Kanser Türleri

Terleme tek başına kanser anlamına gelmez. Fakat sizin için olağandışı bir durum söz konusuysa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Bazı kanser türleri özellikle gece terlemeleriyle ilişkilidir. Bunlar arasında şunlar bulunur:

Hodgkin dışı lenfoma

Hodgkin lenfoma

Karsinoid tümörler

Lösemi

Mezotelyoma

Kemik kanseri

Prostat kanseri

Böbrek kanseri

Germ hücreli tümörler

İleri evre medüller tiroid kanseri

Ne Zaman Doktora Başvurmalı?

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz konusuysa, vakit kaybetmeden bir pratisyen hekime danışmak gerekiyor:

Gece terlemeleri sizi düzenli olarak uykudan uyandırıyorsa veya endişe veriyorsa

Nedeni açıklanamayan kilo kaybı, yüksek ateş, titreme, öksürük ya da ishal gibi ek belirtiler eşlik ediyorsa