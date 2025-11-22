Altın kiralama sistemi, bireylerin sahip oldukları fiziki altını belirli bir süre için kiraya vermesi ve karşılığında faiz benzeri getiri alması esasına dayanıyor. Bu yöntem daha önce ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde rafineriler, kuyumculuk işletmeleri ve endüstriyel üretim süreçlerinde kullanıldı. Sistem, altın sahipleri ile altına ihtiyaç duyan firmaları lisanslı kurumlar aracılığıyla buluşturuyor. Süre dolduğunda altın, aynı gram ve ayarda sahibine geri teslim ediliyor.

ALTIN KİRALAMA SİSTEMİ NEDİR?

HisseNet'te yer alan habere göre, altın kiralama sistemi, bireylerin sahip oldukları fiziki altını belirli bir sözleşme karşılığında işletmelere kiralamasına dayanıyor. Model daha önce ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde kuyumculuk, rafineri ve endüstriyel üretimde kullanıldı. Sistemde altın sahibi ile altın talebi olan işletmeler aracı kurum tarafından eşleştiriliyor. Altın belirlenen süre sonunda aynı ayar ve gramda geri teslim ediliyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Teslim ve Kayıt:

Vatandaş altınını sisteme kayıtlı banka, rafineri veya aracı kuruma teslim ediyor. Ayar ve gramaj resmi olarak kaydediliyor.

Kiralama Sözleşmesi:

Süre (3, 6 veya 12 ay) ve getiriler belirlenerek sözleşme imzalanıyor.

Altının Kullanılması:

Altın, anlaşmalı işletmeler tarafından üretim veya ticarette değerlendiriliyor.

Aylık Getiri:

Vatandaşa altının gramı üzerinden hesaplanan aylık kira geliri ödeniyor. Ödemeler TL, dolar veya altın cinsinden yapılabiliyor.

Altının İadesi:

Süre sonunda, teslim edilen altın aynı ayar ve gramda geri veriliyor. Talep edilirse süreç yeniden başlatılabiliyor.

VATANDAŞ İÇİN AVANTAJLAR

Evde bekleyen fiziki altın pasif gelir kaynağına dönüşüyor.

Kaybolma, çalınma ve değer kaybı riski ortadan kalkıyor.

Getiriler altın ya da TL olarak alınabildiği için seçenek esnekliği sağlanıyor.

TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMİ

Türkiye’deki yastık altı altının sisteme kazandırılması;

– Finansal piyasalara ek likidite sağlıyor,

– Altın ithalatı ihtiyacını azaltıyor,

– Cari açığa olumlu etki oluşturuyor,

– Sanayi üretimi için yeni finansman yaratıyor.

Modelin devreye girmesiyle hem vatandaşların hem de ekonominin farklı alanlarda fayda sağlaması bekleniyor.