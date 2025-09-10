QNB-Finansbank tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye’nin toplam altın stoku 4 bin 210 ton seviyesinde bulunuyor. Bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 520 milyar dolara ulaşıyor. Ancak bu stokun önemli bir kısmı resmi sistemin dışında tutuluyor.

363 MİLYAR DOLARLIK ALTIN YASTIK ALTINDA

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’nın sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı verilere göre, söz konusu 520 milyar dolarlık toplam altın değerinin 363 milyar dolarlık kısmı yastık altında tutuluyor.

Uzmanlara göre, bu kayıt dışı altın varlığı, hem ekonomi hem de finansal sistem açısından büyük bir potansiyelin atıl kalmasına neden oluyor. Hane halkı, güvenlik, istikrarsızlık endişesi ve sistem dışı kalmayı tercih etme nedenleriyle birikimlerini hâlâ evlerde, kasalarda ve gizli yerlerde muhafaza ediyor.

TASARRUFTA İLK TERCİH YASTIK ALTI

Türkiye’de bireysel tasarruf alışkanlıkları da bu eğilimi destekliyor. ING Türkiye’nin gerçekleştirdiği araştırma, tasarruf sahiplerinin ilk tercihinin yastık altı altın olduğunu ortaya koydu. 2025 ikinci çeyrek verilerine göre tasarruf sahipliği oranı yüzde 54 seviyesinde gerçekleşti.

Araştırmada, yastık altı altın yüzde 35 oranla en çok tercih edilen tasarruf aracı olurken, onu yüzde 28 ile yastık altı lira/döviz nakit takip etti. Lira vadeli hesaplar yüzde 21, hisse senedi/borsa yüzde 19 ve altın veya değerli taş/metal hesapları ise yüzde 18 oranında tercih edildi.

Bu tablo, Türkiye’de yatırım tercihlerinde geleneksel güvenli liman olarak görülen altının hâlâ büyük bir öncelik taşıdığını gösteriyor.

Geçmişte, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çeşitli finans kuruluşları, “Altın Günleri”, “Altın Tahvili” ve “Katılım Sertifikaları” gibi araçlarla bu altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlamıştı. Ancak bu girişimler kamuoyundan beklenen ilgiyi göremedi.