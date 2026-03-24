Orta Doğu merkezli jeopolitik gerilimler, İsrail ve ABD’nin bölgedeki stratejik hamleleri küresel enflasyon endişelerini diri tutuyor. Emtia piyasalarında yaşanan bu dalgalanma, Türk yatırımcısının "güvenli liman" vazgeçilmezini bir kez daha gündeme taşıdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye’nin tasarruf alışkanlıklarını gözler önüne seren güncel verileri paylaştı.

ANTALYA VE BURSA ARASINDA ZİRVE YARIŞI

BDDK'nın 2026 yılı başı itibarıyla yayımladığı rapor, Türkiye’nin servet haritasını yeniden çizdi. Verilere göre, geleneksel tasarruf yöntemi olan altın birikiminde Antalya, yaklaşık 43,6 milyar TL ile listenin zirvesine yerleşti. Antalya'yı hemen ensesinden takip eden Bursa ise 42,85 milyar TL ile ikinci sırada yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

SANAYİ DEVLERİ VE ANADOLU ŞEHİRLERİ TAKİPTE

Listenin devamında sanayi kentlerinin ağırlığı hissediliyor. Kocaeli, 34 milyar lirayı aşan birikimiyle üçüncülüğü göğüslerken; Konya ve Adana gibi tarım ve ticaret merkezleri de milyarlarca liralık altın stokuyla listede üst sıralardaki yerini korudu.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ÇOK ALTINI OLAN 10 İLİ (2026)

Antalya: 43,64 Milyar TL

Bursa: 42,85 Milyar TL

Kocaeli: 34,73 Milyar TL

Konya: 29,50 Milyar TL

Adana: 22,40 Milyar TL

Balıkesir: 20,74 Milyar TL

Muğla: 20,50 Milyar TL

Mersin: 20,46 Milyar TL

Manisa: 16,50 Milyar TL

Eskişehir: 16,37 Milyar TL