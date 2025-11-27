Son dönemde hükümetin masaya getirdiği “yastık altı altınların kiralama modeliyle sisteme dahil edilmesi” önerisi, altın piyasasında nasıl bir etki yaratacağı sorularını beraberinde getirdi. ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan yöntemin Türkiye’de nasıl karşılık bulacağı merak ediliyor.

YASTIKALTI ALTINLAR İÇİN YENİ MODEL GÜNDEMDE

Sözcü TV’ye konuşan Ekonomist Filiz Eryılmaz, sistemin nasıl işlediğini ayrıntılarıyla anlattı. Eryılmaz, "Rafineri, banka veya lisanslı bir aracı kurum, vatandaşın altınını teslim alıyor ve aldığı miktarı kayıt altına alıyor. Ardından bu altın, ihtiyacı olan işletmelere kiralanıyor. Taraflar arasında bir kiralama sözleşmesi hazırlanıyor. Altın sahibi, altını 3, 6 veya 12 aylık vadelerle teslim ediyor. Vadenin uzunluğuna ve altın miktarına göre altın sahibine bir getiri (faiz benzeri bir kazanç) ödeniyor. Vade sonunda kişi, teslim ettiği altın miktarını aynen geri alıyor. Buna ek olarak getirisi; altın, TL veya döviz cinsinden verilebiliyor" diyerek modelin temel işleyişini aktardı.

Eryılmaz, yöntemin hem altın talebi olan şirketlere kaynak sağladığını hem de altın sahipleri için kazanç yaratan bir tasarruf aracı sunduğunu belirtti. Ayrıca evde altın saklamanın güvenlik risklerine karşı bu sistemin önemli bir avantaj sunduğunun altını çizdi.

GEÇMİŞTE BAŞARISIZ OLAN SİSTEMİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: GÜVEN

Türkiye’de daha önce pek çok benzer girişimin yapıldığını hatırlatan Eryılmaz, bu modellerin neden başarıya ulaşamadığını şu sözlerle özetledi:

"Bunun temel sebebi, toplumdaki ‘sisteme güvenmeme’ eğilimi. Kökleri tarihe dayanan bu davranış nedeniyle insanlar altınlarını teslim etmekte tereddüt ediyor. Buna rağmen, bu kez getirinin işletme tarafından ödenecek olması sisteme bir avantaj sağlıyor. Beklenti, başlangıçta yüksek katılım olmasa da zamanla güven oluşmasıyla artış yaşanabileceği yönünde" dedi.

YASTIK ALTINDA 500 MİLYAR DOLARLIK DEV POTANSİYEL

Merkez Bankası’nın araştırmalarına göre Türkiye’de yastık altında biriken altınların değeri yaklaşık 500 milyar dolar. Bu miktarın yalnızca yüzde 10’unun sistemde değerlendirilmesi halinde bile ekonomiye 50 milyar dolar ek kaynak aktarılabileceğine dikkat çeken Eryılmaz, “kemik altın yatırımcısı” olarak tanımlanan kesimin ise alışkanlıklarını değiştirmeye yanaşmayacağını vurguladı.

ALTIN FİYATLARINDA YÖN ARAYIŞI

Eryılmaz, ons altının kısa süre önce 4381 doları test ettikten sonra yaklaşık yüzde 12 geri çekildiğini hatırlatarak düşüşün güçlü bir düzeltme olarak görülmediğini aktardı. Küresel altın talebinin sürdüğünü belirten Eryılmaz, özellikle bireysel yatırımcıların fiyat düşüşlerini birer alım fırsatı olarak değerlendirdiğini ifade etti. 2026’nın "altın yılı" olacağı yönündeki beklentilerin fiyatları desteklediğini söyledi.

Rusya–Ukrayna hattında olası bir barış ihtimalinin altın fiyatlarını kısa vadede aşağı çekebileceğini belirten Eryılmaz, fiyatın 4000 doların altına hatta 3900 dolara gerileyebileceğini, ancak bunun kalıcı bir düşüş olmayacağını vurguladı.

Eryılmaz, kritik seviyeleri şöyle özetledi:

"Ons altında 4185 doların üzerinde kalıcı bir hareket olmadıkça yeni bir yükseliş trendinden söz etmek zor. 4000 dolar önemli bir destek seviyesi; bunun altındaki geri çekilmeler 3920–3900 bandında karşılanabilir" dedi.

BITCOIN'DE TEHLİKE SINIRI

Kripto para tarafında da önemli uyarılar yapan Eryılmaz, "Bitcoin 87.936 dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda ve kritik desteklerin altında fiyatlanıyor. 84.000 dolar seviyesi önemli bir eşik" diyerek bu seviyenin altına inilmesi halinde düşüşün 70.000 dolara doğru derinleşebileceğini ifade etti.

Eryılmaz, piyasalarda son haftalarda yaşanan sert hareketlerin nedenini ise şöyle açıkladı:

"Son dönemde ABD’de hükümetin açılması ve FED’in belirsiz para politikası nedeniyle piyasalarda bir 'anomali' yaşandığı belirtiliyor. Normalde ABD endekslerinin ve Bitcoin’in yükselmesi gerekirken, büyük yatırımcıların (balinaların) ETF’lerden çıkış yapması sert düşüşlere yol açtı. Bu da piyasa güvenini zayıflattı"

Bitcoin’in yeniden güç kazanması için önce 93.000 dolar, ardından 96.000 dolar seviyelerinin aşılması gerektiğini dile getiren Eryılmaz, FED’in bir faiz indirimi adımı atması halinde toparlanmanın hızlanacağını; Aralık ayında faiz indiriminin gelmemesi durumunda ise sürecin uzayabileceğini söyledi.