Kripto paralarda yaşanan rekor yükseliş, yatırımcıların servetlerini sadece cüzdanlarında değil, gökyüzünde ve denizlerde de göstermesine yol açtı.

İngiliz finans gazetesi Financial Times, “Bitcoin patlaması: Yeni zenginler lüks seyahate servet harcıyor” başlıklı haberinde, kripto kazançlarının hızla jet, cruise ve lüks otel harcamalarına dönüştüğünü aktardı.

JET SEYAHATLERİNİ KRİPTOYLA YAPIYORLAR, YAT ALIYORLAR

Turizm danışmanlarının verdiği bilgilere göre, Bitcoin sahipleri artık New York–Londra arası yaklaşık 80 bin dolara mal olan özel jet uçuşlarını dahi kripto ile satın alabiliyor. Bu alandaki rezervasyonlarda gözle görülür bir artış olduğu belirtiliyor.

Benzer şekilde, kripto para ödemesi kabul eden lüks oteller, yat turları ve cruise seyahatlerine olan ilgi de hızla yükseliyor. Sektör uzmanları, bu trendin kripto dünyasının yalnızca finans piyasalarını değil, turizm sektörünü de dönüştürdüğüne dikkat çekiyor.