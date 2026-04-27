Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan nisan ayı hanehalkı beklenti anketi sonuçları, bireylerin yatırım araçlarına yönelik tercihlerinde değişim yaşandığını ortaya koydu.

Mart ayında yüzde 55,2 olan "altın alırım" diyenlerin oranı nisanda yüzde 48,8’e düşerken, "gayrimenkul alırım" diyenlerin oranı yüzde 28,5’ten yüzde 33,4’e yükseldi. Bu veriler, yatırımcıların birikimlerini değerlendirmek için konut sektörüne yöneldiğini gözler önüne serdi.

ALTIN FİYATLARININ KONUT TALEBİNE ETKİSİ

Piyasa dinamiklerini değerlendiren sektör temsilcileri, altının konut edinim sürecinde bir basamak olarak kullanıldığını ifade ediyor. Konuya ilişkin Türkiye Gazetesi'ndeki haberde analizlerde bulunan Gayrimenkul Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, birikimlerin konut alım gücüne erişene kadar altında tutulduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun temel sebebi, hedefledikleri birikime ulaşan yatırımcıların bu kârı realize ederek konut alımına yönelmesidir. Altın fiyatlarında bir gevşeme oluştuğunda da yatırımcılar ellerindeki altını bozdurup gayrimenkule geçiş yapabilmektedir" şeklinde durumu özetledi.

KONUT DEĞER ATIŞINDA ÖNE ÇIKAN İLLER

Büyükşehirlerdeki konut piyasası verilerine göre, son bir yıllık süreçte metrekare fiyatı ve değer artış oranı bakımından ilk beş sırada yer alan iller şunlardır:

Şehir Ortalama m² Fiyatı Yıllık Artış Oranı

İstanbul 62.204 TL %40,53

Antalya 52.011 TL %40,44

Muğla 65.607 TL %40,20

Ankara 36.561 TL %39,83

Ordu 35.648 TL %35,94

KİRA GETİRİ ORANLARINDA BÖLGESEL FARKLILIKLAR

Mart 2026 verileri baz alındığında, konutun yıllık kira getiri oranının (amortisman süresiyle bağlantılı maliyet geri dönüşü) en yüksek olduğu iller Tekirdağ ve Ankara olarak kaydedildi. Kira getirisi listesinde üst sıralarda yer alan illerin verileri şöyledir:

Tekirdağ: 29.775 TL/m² — %8,38

Ankara: 36.561 TL/m² — %8,24

Şanlıurfa: 22.257 TL/m² — %8,00

Sakarya: 33.483 TL/m² — %7,55

İstanbul: 62.204 TL/m² — %7,38

Güncel veriler, yatırımcıların altın piyasasındaki kazançlarını gayrimenkul sektörüne aktardığını gösteriyor. Değer artışında kıyı şeridi ve İstanbul ön plana çıkarken, kira geri dönüş oranlarında Tekirdağ ve Ankara gibi illerin yatırımcı talebinde belirleyici olduğu gözlemleniyor.

-Yatırım tavsiyesi değildir.