Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faize dayalı ekonomi modelinin uygulayıcısı olan eski Hazine Bakanı Nureddin Nebati ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki 9. Future Investment Initiative Forumu’nun açılışına katıldı.

‘Egemenlik ve Küreselleşme’ panelinde konuşan Şimşek, “Uluslararası teknoloji devlerini ülkemize çekmeye çalışıyoruz. Ancak, verinin yerelde tutulmasını öngören ‘güvenilir bulut’ düzenlemelerimiz nedeniyle bazı yatırımcılar bunun önlerine engel çıkardığını söylüyor” dedi.

Ayrıca S&P Global Ratings, 12 Kasım’da ‘2025 Türkiye Sermaye Piyasaları Konferansı’ düzenleyecek. S&P’nin Türkiye Konferansı’nda Bakan Şimşek de konuşma yapacak. S&P Global, 17 Ekim’de Türkiye’nin kredi notuna ilişkin beklenen güncellemeyi yapmamıştı.