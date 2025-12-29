2025 yılını geride bırakmaya doğru hazırlanırken, yılın parlayan yıldızı gümüş, yeni haftanın ilk işlem gününde sert hareketlenmeler yaşıyor.

Haftaya rekorla başlayan gümüş fiyatları yerini sert satışlara bıraktı. Sabah seansında 84,05 dolar seviyesine yükselerek rekor tazeleyen ons gümüş kazançlarını geri verdi.

Ons gümüş bugün öğle seansında saat 15.00 itibarıyla 73,91 dolara gerileyerek sabah rekorundan bu yana yaklaşık yüzde 12 değer kaybetti

GRAM GÜMÜŞ SERT DÜŞTÜ

Ons gümüşte görülen sert düşüşlerin etkisiyle, gram gümüşte aşağı yönlü eğilimlerin hız kazandığı görülüyor. Gram gümüş sabah seansında 115,48 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ancak bu yükselişler kalıcı olmadı. Gram gümüş gün içinde sert düşüşler yaşayarak 101,93 liraya geriledi.

DÜŞÜŞLERDE RUSYA-UKRAYNA ETKİSİ

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Kar satışları ile Trump ve Zelenski arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik yapıcı görünen görüşmelerin birleşimi, altın ve gümüşü baskı altına aldı” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile savaşın sona erdirilmesine dair bir anlaşmaya “çok yaklaştıklarını, belki de çok çok yakın olduklarını” dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, ABD eski Başkanı Donald Trump ile Florida’daki Mar-a-Lago’da yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenski, gazetecilere WhatsApp üzerinden yaptığı değerlendirmede, görüşmede ABD’den 50 yıla kadar güvenlik garantisi talep ettiğini söyledi.

Ancak Ukrayna Başkanı masadaki taslak barış çerçevesinin Ukrayna için 15 yıllık ABD güvenlik garantilerini içerdiğini ifade etti.

Söz konusu garantilerin kapsamı ve nasıl uygulanacağına dair ayrıntıların ise henüz netleşmediği belirtildi.

HER ŞEY PUTİN'E BAĞLI

Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı tam ölçekli işgalinin ardından yaklaşık dört yıldır devam eden savaşın ardından, Kiev yönetimi güvenlik garantilerini müzakerelerin temel başlıklarından biri olarak görüyor.

Zelenski, NATO’nun bir üye ülkeye yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayan 5. Madde’ye benzer güvenlik taahhütleri için Avrupa ülkeleri ve ABD nezdinde temaslarını sürdürdüklerini kaydetti.

Her ne kadar bu taahhütler, uzun zamandan beri görüşmelerdeki ilk net ilerleme olsa da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu maddeleri kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Putin, daha önce Ukrayna'da yabancı barış gücü gibi önerileri tamamıyla reddetmiş, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin Kırım ile birlikte resmen Rus toprağı sayılmasını talep etmişti.

Bu şartları sağlamayan bir anlaşmanın Putin tarafından kabul görmesi birçok analist tarafından düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Putin, Ukrayna için "gerekirse tüm toprakları askeri yolla alırız" ifadesini kullanmıştı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.