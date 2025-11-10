Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Küresel piyasalar yeni haftaya hareketli bir seyir başladı. ABD Senatosunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 40 gün hükümetin kapalı kalmasının ardından hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı.

ABD Senatosundaki bazı ılımlı Demokratlar, geçici bütçe konusunda "evet" oyu vereceklerine dair açıklamalarda bulundu.

Yerel saatle pazar akşamı toplanan ABD Senatosunda yapılacak oylamada, hükümetin ocak ayı sonuna kadar fonlanmasını sağlayacak geçici bütçenin kabul edilmesi tahmin ediliyor.

ONS ALTIN KRİTİK EŞİĞE TUTUNUYOR

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, altın yeni günde sabah seansında 08.05'te 4 bin 52 dolarda hareketleniyor. Ons altın kritik 4 bin dolar sınırını korumaya çalışıyor. Ons altının bu seyrini koruması halinde yükselişler hız kazanabilir.

GRA M ALTINDA Y Ö N YUKARI

Gram altın, dolar/TL kurundaki rekor ve ons altındaki yükselişlerin etkisiyle, yönünü yukarı çevirdi. Gram altın haftanın ilk işlem gününde sabah seansında 08.05'de 5 bin 500 lirada bulunuyor.

KAPALI Ç AR Ş I ALTIN F İ YATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 5 bin 568 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları....

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.