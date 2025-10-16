Bank of America (BofA), değerli metallere ilişkin fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Kurum, stagflasyon riskine dikkat çekerek önümüzdeki dönemde altının ons fiyatının 5 bin dolara, gümüşün ise 65 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

BofA raporuna göre, Eylül ayında altın ETF’lerine yapılan alımlar yıllık bazda yüzde 880 artarak 14 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Altına yapılan yatırımların payı artık küresel hisse senedi ve tahvil piyasalarının yüzde 5’ini aştı.

2026-2027 YILLARI REKORLAR SENARYOSU

Banka, altının önümüzdeki 12–18 ay içinde 5 bin dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini, ancak kısa vadede bir konsolidasyon süreci yaşanabileceğini belirtti.

BofA’nın değerlendirmesinde öne çıkan başlıca nedenler:

ABD’de kalıcı hale gelen bütçe açığı

Küreselleşmeden geri çekilmenin yarattığı enflasyon baskısı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına dair endişeler

Artan jeopolitik gerginliklerin güvenli liman talebini artırması

Banka, şu risklere de dikkat çekti: