

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, piyaslardaki risklere dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Dimon, finansal piyasalarda aşağı yönlü risklerin her zaman var olduğunu söyleyerek, yatırımcıları yüksek varlık değerlemeleri karşısında rehavete kapılmamaları gerektiğini belirtti.

Ekonomik görünüme dair değerlendirmelerde bulunan Dimon, hiçbir ABD başkanının yüksek faiz oranlarını memnuniyetle karşılamadığını, fakat para politikasında karar yetkisinin bağımsızlığını koruyan Fed'de olduğuna dikkat çekti.

Dimon, kredi piyasalarını etkileyebilecek bir resesyon ihtimalinin hâlâ geçerli olduğunu, fakat bunun zamanlamasının belirsizliğini koruduğunu dile getirdi. Aynı zamanda, tarifelerin siyasi ilgi çektiğini fakat ekonomiyi şekillendiren birçok etkenden sadece biri olduğunu söyledi.