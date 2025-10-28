Gümüş fiyatları son dönemlerde satıcılı seyir sergiliyor. 17 Ekim'den itibaren 54,41 dolardan gerileme yaşayan ons gümüş fiyatları sert düşüşlerini yeni güne taşıdı. Yeni günde öğlen seansına doğru 11.51'de 45,91 dolar seviyesine geriledi. Ons gümüş 17 Ekim'den bu yana yüzde 15'ten fazla değer kaybetti.



(4 saatlik ons gümüş grafiği)

Gram gümüşte, ons gümüşte görülen aşağı yönlü eğilimin etkisiyle, sert kayıplar veriyor. Gram gümüş 17 Ekim tarihinde 73,44 liradan aşağı yönlü eğilim başlatarak, düşüşünü bugüne taşıdı. Bugün öğlen seansında 11.51'de 61,68 lirada bulunuyor. Gram gümüş 17 Ekim'den bu yana yüzde 16'dan fazla kaybettirdi.



(4 saatlik gram gümüş grafiği)

ABD ÇİN MÜZAKERELERİNDEN OLUMLU SİNYAL

Hafta sonunda ABD ve Çin’in üst düzey ekonomi yetkilileri, iki ülke lideri Donald Trump ve Xi Jinping tarafından bu hafta değerlendirilecek bir ticaret anlaşmasının çerçevesi üzerinde uzlaştı. Trump, Asya turunun ilk durağı Malezya’da yaptığı açıklamada, “Çin ile anlaşmaya varılabilir.” ifadelerini kullandı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TVSİYESİ DEĞİLDİR.