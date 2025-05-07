Blockchain analiz firması Chainalysis Donald Trump’ın adını taşıyan meme coin $TRUMP'a ilişkin verileri paylaştı. Paylaşılan verilere göre yatırımcılar arasında büyük gelir eşitsizliğine neden oldu.

CNBC ile paylaşılan analizde, yaklaşık 2 milyon cüzdanın token satın aldığı, fakat bu yatırımcıların çoğunluğunun beklediği kazancı elde edemediği aktarıldı.

Paylaşılan rapora göre, yaklaşık 764 bin cüzdan $TRUMP yatırımcıya zarar ettirdi. Kaybeden cüzdanların büyük kısmının daha düşük miktarlarda token tuttuğu görülüyor.

SADECE 58 KİŞİ KAZANDI

Diğer yandan sadece 58 cüzdanın her biri 10 milyon dolardan fazla kazanç elde ettiği ve bu 58 cüzdanın toplam kazancının yaklaşık 1,1 milyar doları bulduğu belirtildi.

TRUMP Token'ın arzının büyük bir bölümü, Fight Fight Fight LLC. ve CIC Digital LLC. adlı iki kuruluş tarafından kontrol ediliyor.

TRUMP COİN2DE SON DURUM

21 Ocak'ta 49 dolar seviyesine yükselen Trump coin, 7 dolar seviyesine gerileyerek, yüzde 85 kaybettirdi. Yeni günde ise 10,98 dolar seviyesinde yatay bir bant üzerinde bulunuyor.