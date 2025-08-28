2025 yılı yatırım piyasalarında sürpriz bir gelişmeye sahne oldu. Güçlü endüstriyel talep ve güvenli liman özelliği sayesinde gümüş, yıl başından bu yana yüzde 31’den fazla değer kazandı.

ALTIN PERFORMANS OLARAK GÜMÜŞÜN ARKASINDA KALDI

Aynı dönemde ons altın yüzde 28,7 artışla yatırımcısına kazandırsa da performans açısından gümüşün gerisinde kaldı.

28 Ağustos 2025 itibarıyla gümüş 38,59 dolardan işlem görürken, yılı 29,24 dolar seviyesinden kapatan fiyatlarda güçlü bir ivme dikkat çekti. Ons altın ise aynı gün 3.396,175 dolar seviyesinde alıcı buldu.

YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Uzmanlara göre gümüş fiyatlarındaki artışın arkasında iki önemli neden bulunuyor:

Sanayi talebi: Elektronikten güneş panellerine kadar pek çok alanda kullanılan gümüş, küresel talep artışından güçlü şekilde faydalandı.

Fed beklentileri: ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceğine dair beklentiler, yatırımcıları alternatif varlıklara yöneltti. Bu eğilim gümüşün altına kıyasla daha cazip hale gelmesine yol açtı.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Her ne kadar gümüş yatırımcısına altından daha yüksek getiri sağlamış olsa da piyasa uzmanları dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Finans analistleri, gümüşün volatil (oynak) yapısına dikkat çekerek kısa vadede sert dalgalanmaların görülebileceğini belirtiyor. Ayrıca yatırımcıların tek bir emtiaya yoğunlaşmak yerine portföylerini çeşitlendirmesi gerektiği ifade ediliyor.

YATIRIMCIYA FIRSAT AMA TEMKİN ŞART

2025’in ilk 8 ayında gümüş, altını geride bırakarak yatırımcısına yüksek kazanç sağladı. Ancak uzmanlara göre bu yükselişin devam edip etmeyeceği, Fed’in faiz kararları ve küresel ekonomik gelişmelerle yakından bağlantılı olacak. Bu nedenle yatırımcıların kazanç fırsatını görürken aynı zamanda riskleri de göz ardı etmemesi gerekiyor.

*Haberde yer alan bilgiler ve yapılan uzman görüşleri kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.