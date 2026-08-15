Türkiye’de gayrimenkul piyasasında hareketlilik devam ederken, arsa yatırımı yapmak isteyenlerin yöneldiği şehirler de dikkat çekiyor. Büyükşehirlerin çevresindeki gelişim alanlarının yanı sıra sanayi, turizm ve ulaşım yatırımlarıyla öne çıkan kentler, yatırımcıların radarına giriyor.

Arsa seçiminde yalnızca fiyat kriterine odaklanılmaması gerektiği belirtilirken, imar durumu, tapu niteliği, altyapı olanakları ve bölgenin gelecekteki gelişim planlarının da dikkate alınması önem taşıyor.

DÜZCE’DE

İstanbul ve Ankara arasında stratejik bir konumda bulunan Düzce, son yıllarda gelişim gösteren şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Karadeniz’e kıyısı bulunan kentte özellikle sanayi yatırımları ve ulaşım imkanlarının gelişmesi, arsa piyasasına olan ilgiyi artırıyor.

Konut ve ticari projelerin yaygınlaşmasıyla birlikte gelişime açık bölgelerdeki arsalar da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Düzce, büyükşehirlerin yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen yatırımcılar açısından alternatif bölgeler arasında değerlendiriliyor.

YALOVA

İstanbul’a deniz yoluyla kısa sürede ulaşılabilmesi, Yalova’nın gayrimenkul piyasasındaki en önemli avantajlarından biri olarak gösteriliyor. Kent, hem yaşam alanı arayanların hem de uzun vadeli yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Termal turizm, yazlık projeler ve yeni konut alanlarının gelişmesiyle birlikte arsa talebinde de hareketlilik yaşanıyor. Özellikle gelişme potansiyeli bulunan bölgelerdeki arsalar, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

TEKİRDAĞ

Marmara Bölgesi’nin önemli sanayi merkezlerinden biri olan Tekirdağ, İstanbul’dan aldığı göç ve gelişen sanayi bölgeleriyle arsa piyasasında öne çıkan şehirlerden biri haline geldi.

Geniş arazi yapısı, organize sanayi bölgeleri ve ulaşım yatırımları kentteki yapılaşma hareketliliğini destekliyor. Nüfus artışı ve yeni yerleşim alanlarının oluşması da uzun vadeli arsa yatırımlarına yönelik ilgiyi canlı tutuyor.

YATIRIMCILAR İÇİN EN KRİTİK NOKTA

Gayrimenkul uzmanları, arsa yatırımında kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade bölgenin gelecekteki gelişim potansiyeline odaklanılması gerektiğine dikkat çekiyor. İmar durumu, altyapı, ulaşım bağlantıları ve çevrede planlanan yatırımların yatırım kararı öncesinde ayrıntılı şekilde incelenmesi önem taşıyor.