Gümüş fiyatları, küresel çapta yaşanan güçlü endüstriyel talep, devam eden arz sıkıntısı ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle güvenli liman cazibesinin artmasıyla bu yıl altından daha fazla getiri sağladı.

Fed’in faiz indirimine dair beklentiler ve yatırımcıların altın alternatiflerine yönelmesi de gümüşün yükselişinde etkili oldu.

Hem kıymetli hem de endüstriyel bir metal olan gümüş, bugün saat 11.57'de 38,38 dolardan işlem görüyor.

Böylece 2024'ü 29,24 dolar civarında kapatan gümüş fiyatlarında sene başından bu yana yaklaşık yüzde 31'den fazla değerlendi.

Ons altın ise bugün 11.57'de 3 bin 348 dolarda bulunuyor. Sene başına 2 bin 623 dolardan başlayan ons altın yüzde 28 değerlendi.

Böylece, gümüş sene başından bu yana getiride altın fiyatlarını solladı.