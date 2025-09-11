Gayrimenkul sertifikasıyla halka arz edilen Damla Kent projesinin hisseleri, borsada yatırımcıya ağır kayıplar yazdırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “%25 indirimli” vurgusuyla 7.59 TL’den halka arz edilen hisseler, işlem gördüğü bir ay içinde yüzde 19.34 değer kaybederek 6.09 TL’ye kadar geriledi ve günü 6.12 TL’den tamamladı.

DAİRELER UCUZLADI

Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığından bu yana 767 bin yatırımcı toplamda 4 milyar 146 milyon TL zarara uğradı. Damla Kent’in piyasa değeri de 21 milyar 408 milyon TL’den 17 milyar 262 milyon TL’ye düştü. Sadece son bir haftada yaşanan kayıp yüzde 6.42’yi bulurken, yatırımcıların sertifikaya olan ilgisi soru işaretlerini artırıyor.

İstanbul Başakşehir Mahmutbey’de inşa edilen Damla Kent projesi, 379 bin metrekarelik arsa üzerinde konut ve ticari birimlerden oluşan 5 etaplı karma bir yerleşim alanı olarak planlanıyor. Projede, 835.253 adet sertifkanın gerekli olduğu 1+1’lerin fiyatı 1.2 milyon TL, 1.658.621 adet sertifikanın gerekli olduğu 2+1 dairelerin fiyatı 2.4 milyon TL ucuzladı. 2.012.508 adet sertifikanın gerekli olduğu 3+1 dairelerin fiyatı 2.9 milyon TL, 2.123.851 adet sertifikanın gerekli olduğu 4+1 dairelerin fiyatı ise 3.2 milyon TL düştü.