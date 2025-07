Borsa İstanbul, hem siyasi gelişmelerin hem de ekonomik verilerin etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı artık sadece faiz indirimi ya da enflasyon verisinde değil; gözler sokakta yaşanabilecek olası toplumsal eylemlerde. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, CHP’nin kurultay davasına ilişkin belirsizliklerin, yerel yönetimlere yönelik operasyonların ve sokak eylemleri ihtimalinin, piyasalar için başlı başına bir risk unsuru haline geldiğini belirtti.

Eryılmaz’ın aktardıklarına göre “Bu iş sokağa taşar mı?” sorusu, yatırımcıların zihinlerinde belirleyici konumda. Eryılmaz, Ekrem İmamoğlu davası sürecini hatırlatarak, “O dönemde endeks 10.800’lerden 8.850’ye düşmüştü. Sokak tansiyonu, piyasa açısından en tedirgin edici unsur” dedi. Haftaya borsada baskılı bir başlangıç bekleyen Eryılmaz, “kara pazartesi” öngörmese de, piyasada kırılgan bir atmosferin hakim olduğunu söyledi.

DOLARA MÜDAHALE GELİR

Bankacılık endeksinin yön belirleyici olacağını belirten Eryılmaz, 9.750 seviyesinin teknik olarak kritik bir eşik olduğunu, bu seviyede tutunmanın endeksin yeniden toparlanması açısından önemli olacağını vurguladı. Eryılmaz, TL’de sert bir değer kaybı beklemediğini,

Merkez Bankası’nın müdahale edebilecek hazırlıkta olduğunu belirterek, “40 TL’ye doğru ataklar görülebilir ama kontrol dışı bir hareket beklemiyorum” dedi. “Piyasa aktörleri arasında, ‘çok büyük bir gelişme yaşanmayacak’ inancı hakimdi. Ancak gözaltılar başladığında bu algı hızla kırıldı. Cin şişeden çıktı” ifadesiyle durumu özetleyen Eryılmaz, yatırımcıların artık her

an her şey olabilir beklentisiyle hareket ettiğini vurguladı.

Teknik analizler bir yere kadar

Haftalık finansal piyasalar yayınında Borsa İstanbul’da yükselişlerin satış fırsatına dönüştüğünü belirten stratejist Tunç Şatıroğlu ise “Bu durumu değerlendirenler için sadece bir teselli. Keşke böyle olmasa, biz de analizler yapsak, ‘Bu hisseler daha iyi değerlendirilebilir’ gibi yorumlar yapabilsek. Ama bu belirsizlik ortamında ne kadar ucuz olursa olsun çok ani yükselişler olabiliyor. Evet, iyi paralar da kazandırabiliyor ama sonrasında üzüyor” dedi. Teknik olarak hâlâ 10.900 seviyelerinin mümkün olduğunu ifade eden Şatıroğlu, “Ancak fiyatlar 9.900 gibi bir bölgeye kendini çekebilir. Bu noktalarda bir destek bulmasını bekleriz ama teknik analiz sadece bir yere kadar işe yarıyor” diye ekledi.