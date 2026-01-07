Altın ve gümüş fiyatlarındaki hızlı yükseliş 2026’da da devam eder mi? Ons ve gram bazında değerli metaller hangi seviyelere ulaşabilir? Henüz altın veya gümüş almayan yatırımcılar için geç mi kalındı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, bu sorulara yanıt verirken dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve ABD-Venezuela jeopolitik geriliminin metaller üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

Yıldırımtürk, ABD’nin jeopolitik politikalarının küresel riskleri kalıcı hale getirdiğini belirterek, altına olan talebin sadece enflasyona karşı korunma ile sınırlı kalmayıp bu tedirginlikten de beslendiğini ifade etti.

GRAM ALTINDA 10 BİN TL SENARYOSU

Altın fiyatlarına ilişkin olarak uzman, 2026’nın özellikle eylül-ekim döneminde gram altının 9.000 TL seviyelerine ulaşmasının mümkün olduğunu, daha üst senaryoda ise 9.500-10.000 TL bandının görülebileceğini söyledi. Ons altın tarafında ise 4.500 dolar seviyesi önemli bir eşik olarak ön plana çıkıyor. Yıldırımtürk, Fed’in olası faiz indirimleri durumunda ons altının 4.600-4.800 dolar bandına yerleşebileceğini, yılın ikinci yarısında 5.000 dolar seviyesinin de gündeme gelebileceğini belirtti.

GÜMÜŞTE 100 DOLAR SİNYALİ

Gümüş piyasalardaki dinamiklerin altından farklı işlediğini vurgulayan Yıldırımtürk, endüstriyel talebin güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve yapay zeka teknolojileri gibi alanlarda artmasının gümüşe destek sağladığını söyledi. Ons gümüşte 90-95 dolar seviyelerinin görülebileceğini, daha agresif senaryoda 100 doların da mümkün olduğunu kaydetti, ancak fiyat hareketlerinin çok sert olabildiği konusunda yatırımcıları uyardı.

Ekonomim'e konuşan Yıldırımtürk, fiziki gümüş piyasasında yüksek alım-satım makasları nedeniyle yatırımcıların kontrat bazlı işlemler veya fonları değerlendirmesinin daha sağlıklı olabileceğini önerdi. Ayrıca bakırın enerji dönüşümü ve altyapı yatırımları nedeniyle portföyde öne çıkabileceğini, platin ve paladyumun da risk toleransına göre düşük oranlarda değerlendirilebileceğini söyledi.

Portföy önerisinde bulunan uzman, portföylerin yaklaşık yüzde 40 altın, yüzde 30 bilançosu güçlü hisseler, yüzde 10 gümüş, Eurobond’lar ve yüzde 10 TL mevduat şeklinde çeşitlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

**NOT: HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR