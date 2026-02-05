

Ekonomist Sertaç Ekeke, emtia piyasalarındaki yükselişi ve küresel finansal sistemde yaşanan dönüşümü değerlendirirken, altın ve gümüşteki rallinin arkasında klasik “güvenli liman” algısından çok daha derin bir neden bulunduğunu ifade etti. Ekeke’ye göre, kağıt paralara olan güvenin zayıflamasıyla birlikte emtialara yönelim yapısal bir nitelik kazandı.

Ekeke, yılın emtialar açısından güçlü bir başlangıç yaptığını belirterek, geçen yıl Türkiye borsası kayıplarla öne çıkarken emtia piyasalarının sert bir ralliyle yılı tamamladığını hatırlattı. Bu yükselişin yalnızca belirsizlik dönemlerinde görülen geleneksel güvenli liman talebiyle açıklanamayacağını vurgulayan Ekeke, küresel ölçekte bir sistem değişimine işaret etti.

MERKEZ BANKALARI ALTINI KAPIŞ KAPIŞ ALDI

Altına ve gümüşe olan talebin, bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmadığını belirten Ekeke, merkez bankalarının ve özellikle Doğu ülkelerinin de bu sürece dahil olduğunu söyledi. Batılı yatırımcıların normal şartlarda faiz ya da temettü getirmeyen varlıklara mesafeli durduğunu ifade eden Ekeke, buna rağmen altın ve gümüşte artan talebin dikkat çekici olduğunu dile getirdi.

ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELDİ?

Gümüşün aynı zamanda endüstriyel bir metal olduğuna işaret eden Ekeke, savunma, enerji, otomotiv ve savaş sanayii gibi alanlarda yoğun kullanımın gümüş fiyatlarını desteklediğini belirtti. Çin’in emtialara dayalı dijital yuan sistemi kurma çabasının da talebi canlı tuttuğunu kaydeden Ekeke, uzun vadede altın ve gümüşte yukarı yönlü trendin korunacağını ifade etti.

Buna karşın Ekeke, 2026 yılı özelinde daha temkinli bir tablo çizdi. Ons altında bu yıl zirvelerin görüldüğü kanaatinde olduğunu belirten Ekeke, “5.600 doların üzerinde bir ons altın hareketi beklemiyorum. Gümüşte de 120 doların üzerine çıkacak bir hareket şimdilik öngörmüyorum” dedi.

DOLAR VE BORSAYI NELER BEKLİYOR?

Dolar/TL tarafında ise yıl sonu için 50 ve üzeri bir kapanış beklediğini söyleyen Ekeke, bu nedenle gram altının geri çekilmelerde alım fırsatı sunduğunu vurguladı. Ekeke, küresel ons fiyatında sınırlı bir seyir öngörse de kur etkisiyle gram altının desteklenmeye devam edebileceğini ifade etti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Ons altın dün 5 bin 93 doları gördükten sonra gece seansında sert kayıplar verdi. Ons altın gece 04.00'te 4 bin 788 dolara kadar düştü. Bugün sabah saat 10.42'de 4 bin 898 dolarda hareketleniyor.

Gram altın, dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki düşüşlerin etkisiyle, aşağı yönlü eğilim sergiliyor. Gram altın dün 6 bin 698 liraya kadar geriledi. Bugün sabah seansında saat 10.42'de 6 bin 910 lirada bulunuyor.

Gümüş fiyatları da aşağı yönlü eğilim sergiliyor. Ons gümüş, dün 92,21 doları gördükten sonra düşüşler başladı. Bu gece 04.00'te 73.41 dolara kadar geriledi. Bugün sabah saat 10.42'de 79.81 dolarda hareketleniyor.

