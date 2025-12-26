Türkiye tam 15 gündür eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alınmasıyla başlayan uyuşturucu ve seks skandalı haberlerini konuşuyor.

MEMLEKET YANIYOR

Meclis kürsüsüne çıkan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan “Memleket, yatıyor Rümeysa ile kalkıyor Mehmet Akif ile… Yatıyor Sadettin Saran ile kalkıyor Furkan’la” tepkisini gösterdi. Akdoğan “Siyasiler örnek olsun gerekiyorsa ben de test vermeye hazırım” dedi.

“Toplumsal çürümenin yaşandığı ülkeyi 23 yıldır AKP yönetiyor. Memleketin sorunu uyuşturucu ve sanal kumar. Aileler de perişan” diyen Akdoğan şunları söyledi:

“Bir anne ‘Kızım çakmak gazı çekiyor, beni öldürebilir. Polis aldı savcılık serbest bıraktı’ diyor. Bu feryatlar her yerden duyuluyor, memleket yanıyor. Olayların içindeki Rümeysa, Cumhurbaşkanının uçağıyla geziyor. Bürokrasi başta olmak üzere, siyasiler örnek olsun, bu işe hep birlikte sarılalım. Ben de gideyim test vereyim ama bu uyuşturucu belasını bu topraklardan söküp atalım.”

Amcası Erdoğan’ın danışmanı

Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci’nin amcası Hamza Cebeci’nin, Cumhurbaşkanı Danışmanı olduğu ortaya çıktı. Hamza Cebeci’nin bu görevinin yanı sıra Darülaceze Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi. Cebeci daha önce de Darülaceze Vakfı başkanlığı görevini yürütmüştü.